Операторы БПЛА «Севера» уничтожили транспорт ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили вездеход BV 206 и автомобиль Chevrolet Niva подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе разведки операторы засекли движение вездехода, после его уничтожения выявили и поразили автомобиль Chevrolet Niva, который использовался противником для обеспечения мобильности и логистики на передовой», — говорится в сообщении.
Уничтожение техники ВСУ, отметили в ведомстве, позволяет нарушить логистику Вооруженных сил Украины на передовой. Подразделения группировки «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы.