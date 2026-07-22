При атаке БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани.
Ранее оперштаб региона сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, также сообщалось, что фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре.
«По уточненной информации, при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше