Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией на 30 лет

Как утверждает газета, соглашение может вызвать разногласия среди значительного числа законодателей, которые выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. При этом заблокировать его им будет сложно: для этого потребуется принятие совместной резолюции о неодобрении, а затем преодоление возможного президентского вето большинством в две трети голосов в обеих палатах.