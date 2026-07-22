Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией на 30 лет

Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией, касающееся развития ядерной инфраструктуры. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Президент Трамп официально одобрил знаковое соглашение с Саудовской Аравией, которое обеспечит стране гражданскую ядерную программу и потенциально откроет двери для обогащения урана на территории королевства», — пишет издание.
Срок действия соглашения составляет 30 лет, а его стоимость оценивается в десятки миллиардов долларов. Документ обязывает американские компании строить установки по обогащению урана в Саудовской Аравии, если обе стороны сочтут такой шаг необходимым. По мнению источников издания, в подобном соглашении отсутствуют гарантии безопасности для США.
Подписание соглашения министром энергетики США Крисом Райтом ожидается в среду. После этого документ будет направлен на рассмотрение конгресса.
Как утверждает газета, соглашение может вызвать разногласия среди значительного числа законодателей, которые выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. При этом заблокировать его им будет сложно: для этого потребуется принятие совместной резолюции о неодобрении, а затем преодоление возможного президентского вето большинством в две трети голосов в обеих палатах.