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В Краснодаре обломки БПЛА упали на складской комплекс, пострадали три человека

Обломки беспилотников упали на складской комплекс в Краснодаре. В результате инцидента пострадали три человека.

Обломки беспилотников упали на складской комплекс в Краснодаре. В результате инцидента пострадали три человека.

Об этом проинформировали в оперативном штабе Краснодарского края. Там сообщили, что пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелся складской комплекс, пострадали два человека.

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