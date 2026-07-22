В Краснодаре обломки БПЛА упали на складской комплекс, пострадали три человека

Обломки беспилотников упали на складской комплекс в Краснодаре. В результате инцидента пострадали три человека.
Об этом проинформировали в оперативном штабе Краснодарского края. Там сообщили, что пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелся складской комплекс, пострадали два человека.
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