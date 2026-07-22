Шри-Ланка задействовала военные БПЛА для борьбы с лихорадкой денге

Службы общественного здравоохранения Шри-Ланки начали использовать беспилотники ВВС страны для борьбы со вспышкой лихорадки денге, которую переносят комары. Об этом сообщает Reuters.
С помощью беспилотников специалисты отслеживают застоявшиеся лужи на крышах домов после муссонных дождей, а также осматривают здания для обнаружения мест размножения комаров.
Вспышка денге произошла в январе. Тогда от лихорадки умерли 53 человека, были инфицированы более 76 тыс. человек. По информации Минздрава страны, в первой половине июля число пациентов превысило 18 тыс. Вакцины от заболевания нет.