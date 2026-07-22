МО РФ показало кадры удара по электроподстанции в Сумской области

«С целью ограничения возможностей функционирования предприятий военно-промышленного комплекса Украины Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата “Герань — 4 Сикер” по крупному энергетическому объекту — подстанции в 330 кВ в населенном пункте Зарудье в Сумской области», — сказали там, предоставив кадры.