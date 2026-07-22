Макгрегор усомнился в способности Европы противостоять России

Макгрегор также отметил, что жители европейских стран постепенно начинают более критично оценивать сложившуюся ситуацию. Вместе с тем, по его мнению, у общества пока недостаточно возможностей для того, чтобы добиться смены нынешнего политического курса или руководства своих государств.