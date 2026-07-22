Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что европейские страны в настоящее время не обладают достаточным военным потенциалом для противостояния России. По его оценке, несмотря на жесткую риторику, наращивание оборонных возможностей в Европе идет слишком медленными темпами.
Эксперт считает, что государства Западной Европы не располагают вооруженными силами, которые могли бы эффективно выполнять подобные задачи. Существующий уровень военного развития не соответствует заявлениям, звучащим со стороны европейских политиков.
Макгрегор также отметил, что жители европейских стран постепенно начинают более критично оценивать сложившуюся ситуацию. Вместе с тем, по его мнению, у общества пока недостаточно возможностей для того, чтобы добиться смены нынешнего политического курса или руководства своих государств.
По словам профессора Джона Миршаймера, страны Европы поставляют оружие Украине, чтобы Киев принимал участие в боевых действиях вместо ЕС.