В России стали чаще искать людей старшего возраста на рабочие профессии

Работодатели в России в январе — июне стали чаще искать электриков, операторов станка и разнорабочих среди представителей старшего поколения.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на исследование, которое провели аналитики сервиса «Авито Работа».
«Кандидатам старшего поколения чаще всего предлагали работу электриком… Вдвое увеличилось количество доступных возрастным соискателям вакансий для операторов станка…» — отмечается в исследовании.
Ранее карьерный эксперт Анастасия Паю рассказала, почему резюме может остаться незамеченным работодателем.