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Трасса Р-280 «Новороссия» взята под контроль армии России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ранее противник активно атаковал её дронами, пытаясь парализовать доставку продуктов и гуманитарных грузов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ранее противник активно атаковал её дронами, пытаясь парализовать доставку продуктов и гуманитарных грузов.

Но после активной работы наших военных и ПВО вопрос закрыт. Защита усилена, и логистика снова работает стабильно.

Рассказал Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

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