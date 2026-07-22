Депутат Панеш: недобросовестные компании могут навязывать замену счётчиков

«Если счётчик исправен, но истёк межповерочный интервал (четыре года для горячей воды и шесть лет для холодной), его не нужно менять — достаточно провести поверку в аккредитованной лаборатории. Установку счётчиков должны выполнять организации или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на данный вид работ, либо сотрудники управляющей компании», — подчеркнул парламентарий.