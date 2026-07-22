Депутат Панеш: недобросовестные компании могут навязывать замену счётчиков

В 2026 году требования к замене и установке приборов учёта воды остались прежними, но появились новые тонкости.
Как отметил в беседе с RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР), счётчик холодной воды подлежит замене в двух случаях: механическая поломка (трещина корпуса, заклинивание крыльчатки, неисправность индикатора) или истечение срока службы, который указан в паспорте прибора.
«Если счётчик исправен, но истёк межповерочный интервал (четыре года для горячей воды и шесть лет для холодной), его не нужно менять — достаточно провести поверку в аккредитованной лаборатории. Установку счётчиков должны выполнять организации или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на данный вид работ, либо сотрудники управляющей компании», — подчеркнул парламентарий.
Отмечается, что после установки счётчик должен быть опломбирован представителем управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.
«Опломбировка бесплатна и производится в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления. Для регистрации нового счётчика потребуется паспорт на прибор, акт установки, акт ввода в эксплуатацию и паспорт заявителя», — объяснил депутат.
По его словам, недобросовестные компании могут навязывать срочную замену счётчика без проведения поверки, даже если межповерочный интервал ещё не истёк.
«Предлагать дорогие модели, которые не нужны для конкретных условий. Включать в счёт услуги, которые не были согласованы заранее», — предупредил Панеш.
Чтобы избежать этого, необходимо проверять лицензию организации, не соглашаться на замену, если срок службы не истёк, и требовать письменный договор с указанием всех работ и стоимости, посоветовал собеседник RT.
«В ряде регионов для пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и многодетных семей предусмотрены льготы при замене счётчиков: частичная компенсация стоимости работ или бесплатная установка. Уточняйте информацию в местных органах соцзащиты», — заключил парламентарий.
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