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Посол Белинский заявил, что Чили несёт большие убытки из-за разрыва с Россией

Чили несёт значительные убытки из-за приостановки сотрудничества с Москвой. Об этом сообщил посол России в республике Владимир Белинский.

Чили несёт значительные убытки из-за приостановки сотрудничества с Москвой. Об этом сообщил посол России в республике Владимир Белинский.

Он отметил в беседе с газетой «Известия», что сложившаяся ситуация требует переосмысления в плане вывода двусторонних отношений из тупика.

«…Чилийская сторона несёт немалые убытки: ежегодный объём чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое», — сказал посол.

Ранее сообщалось, что Япония в первом полугодии увеличила экспорт в Россию на 27,7%, а импорт из страны — на 10,9%.