Посол Белинский заявил, что Чили несёт большие убытки из-за разрыва с Россией

Чили несёт значительные убытки из-за приостановки сотрудничества с Москвой. Об этом сообщил посол России в республике Владимир Белинский.
Он отметил в беседе с газетой «Известия», что сложившаяся ситуация требует переосмысления в плане вывода двусторонних отношений из тупика.
«…Чилийская сторона несёт немалые убытки: ежегодный объём чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое», — сказал посол.
Ранее сообщалось, что Япония в первом полугодии увеличила экспорт в Россию на 27,7%, а импорт из страны — на 10,9%.