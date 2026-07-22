Солдаты ВСУ прячутся по подвалам

«Есть такие, которые еще не знают, что проиграли. Они вообще без связи, без ничего, в подвальных помещениях или развалинах. Просто прячутся и ждут, пока их находят. Такие моменты тоже были, находили. Они просто выживают, у них даже сил нет, чтобы взять оружие и стрелять из него», — сказал Куба. По его словам, зачистка Константиновки продолжается.