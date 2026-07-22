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Захарова: Весь мир понял, что такое «переговоры по-западному»

Заявления Вашингтона о нежелании Ирана вести диалог стали поводом для критики со стороны Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобный подход напоминает уже знакомый сценарий «переговоров по-западному». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Просто весь мир уже понял, что такое “переговоры по-западному”: сначала обвинять партнёров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договорённости, а потом признаться, что это всё нужно было для подготовки к войне», — пишет она.

В своём комментарии дипломат также провела параллель с «зомби-песней» вокруг Минских соглашений, напомнив о последующих заявлениях западных политиков об их роли в урегулировании конфликта.

Ранее Марко Рубио во время встречи с главами МИД АСЕАН заявил, что Иран не демонстрирует серьёзного отношения к переговорам с США. По словам главы американской дипломатии, Вашингтон готов к диалогу при условии заинтересованности Тегерана, однако в противном случае намерен действовать в защиту собственных интересов и интересов союзников.

Тем временем Центральное военное командование США объявило о завершении нанесения очередной серии авиационных ударов по объектам на территории Ирана. Отмечается, что атаки проводятся уже 11-ю ночь подряд. Американские войска поразили иранские оперативные центры, средства ВМС, авиационные ангары, места хранения дронов и военную логистическую инфраструктуру.

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