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Press TV: армия Ирана заявила об ударах по складам боеприпасов ВС США в Кувейте

Вооружённые силы Ирана объявили о нанесении ответных ударов по военным объектам США на базе Кэмп-Доха в западной части Кувейта.

Вооружённые силы Ирана объявили о нанесении ответных ударов по военным объектам США на базе Кэмп-Доха в западной части Кувейта.

Такую информацию приводит телеканал Press TV. По его данным, в ходе нанесения ударов были поражены склады боеприпасов и материально-техническое оборудование на базе.

«…Заявили, что эти удары стали ответом на неоднократные акты агрессии со стороны США в отношении Ирана», — говорится в публикации.

Ранее журналист агентства Associated Press Константин Торопин сообщил, что количество раненных в ходе операции США против Ирана американцев превышает 500.

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