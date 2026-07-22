Press TV: армия Ирана заявила об ударах по складам боеприпасов ВС США в Кувейте

Такую информацию приводит телеканал Press TV. По его данным, в ходе нанесения ударов были поражены склады боеприпасов и материально-техническое оборудование на базе.
«…Заявили, что эти удары стали ответом на неоднократные акты агрессии со стороны США в отношении Ирана», — говорится в публикации.
Ранее журналист агентства Associated Press Константин Торопин сообщил, что количество раненных в ходе операции США против Ирана американцев превышает 500.
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