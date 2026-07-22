В Пуэрто-Рико нашли обломки разбившегося 74 года назад самолета

На дне Атлантического океана у северного побережья Пуэрто-Рико нашли обломки самолета Pan American, выполнявшего рейс в Нью-Йорк 11 апреля 1952 года. После крушения в авиаотрасли ввели предполетные инструктажи о действиях при аварии на воде, сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз фонда Air/Sea Heritage Foundation. Обломки самолета нашли еще в июне, однако стало известно об этом только сейчас.