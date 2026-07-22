Армия Ирана заявила, что поразила склады боеприпасов на базе США в Кувейте

«Иранская армия объявила о нанесении ответных ударов беспилотниками по военным объектам США на базе Кэмп-Доха на западе Кувейта, указав, что атаке подверглись склады боеприпасов и материально-техническое оборудование, принадлежащие командному центру сухопутных сил армии США», — сообщает телеканал.
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