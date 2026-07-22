Что будет с топливом в России: Володин рассказал о скорых изменениях

В России вскоре нормализуется ситуация на топливном рынке. Граждане начнут замечать изменения уже в ближайшее время. Так заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 21 июля.
«Сегодня это конкретный вклад Государственной думы в решение вопроса, который людей волнует», — прокомментировал спикер нижней палаты парламента.
Вячеслав Володин отметил, что ситуация будет улучшаться, в том числе, с поставками топлива. Это будет влиять и на стоимость ресурсов.
«Посмотрите, вот буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться», — заверил Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что топливо должно быть и в зоне проведения спецоперации, и в регионах, и на уборочной кампании, и у экстренных служб. Скоро оно вновь появится в нормальных объемах везде. Правительство занимается этим вопросом.
В Петербурге и Ленобласти ситуация уже начала выправляться. Местные автомобилисты ранее столкнулись с непривычной ситуацией из-за ограничений на заправках. На некоторых АЗС стали отпускать бензин по лимитам. Сейчас очереди на АЗС стали значительно меньше, а меры ослабли. При этом рост стоимости бензина заметен по всей стране. По данным Росстата, с 7 по 13 июля он подорожал в среднем на 2,3%, а дизельное топливо — на 3,2%. Петербург остается среди регионов с более спокойной динамикой: за последнюю неделю бензин прибавил около 0,3%.
С 21 июля также изменились правила торговли топливом на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Покупать топливо теперь могут только конечные потребители, которым придется подтвердить, что бензин будет предназначен для собственных нужд, а не для дальнейшей перепродажи.
С заявлениями о текущей ситуации также выступил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что внутренний топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Александр Новак уведомил, что кабинет министров продолжает работу совместно с федеральными органами власти и регионами. Они взаимодействуют в постоянном режиме. Изменения видны по числу работающих АЗС, добавил вице-премьер.