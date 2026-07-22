Что будет с топливом в России: Володин рассказал о скорых изменениях

В Петербурге и Ленобласти ситуация уже начала выправляться. Местные автомобилисты ранее столкнулись с непривычной ситуацией из-за ограничений на заправках. На некоторых АЗС стали отпускать бензин по лимитам. Сейчас очереди на АЗС стали значительно меньше, а меры ослабли. При этом рост стоимости бензина заметен по всей стране. По данным Росстата, с 7 по 13 июля он подорожал в среднем на 2,3%, а дизельное топливо — на 3,2%. Петербург остается среди регионов с более спокойной динамикой: за последнюю неделю бензин прибавил около 0,3%.