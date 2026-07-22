МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Штурмовая группа 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, пытавшаяся организовать засаду в Казачьей Лопани Харьковской области, была уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В ходе зачистки поселка Казачья Лопань была уничтожена штурмовая группа из состава 425-го ОШП (отдельного штурмового полка — ред.), которая пыталась организовать засаду на наших военнослужащих», — сказал собеседник агентства.
Харьковское направление является одним из ключевых участков, где подразделения группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию «полосы безопасности» вдоль границы России. Как сообщало Минобороны России, войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для защиты приграничных регионов.