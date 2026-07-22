Пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА на Ставрополье

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пять человек обратились к медикам после пожара из-за атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске на Ставрополье, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ранее в среду губернатор сообщал, что складской комплекс загорелся на окраине Невинномысска в Ставропольском крае вследствие атаки БПЛА, есть двое пострадавших.
«По состоянию на 05.50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», — написал Владимиров в канале на платформе «Макс».
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