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Подразделения ВСУ сбежали с северной окраины Малой Слободки Сумской области

РИА Новости: военные ВСУ сбежали с северной окраины Малой Слободки.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подразделения ВСУ сбежали с северной окраины населенного пункта в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Подразделения 104-й отдельной бригады Теробороны бежали с занимаемых позиций на северной окраине Малой Слободки вглубь украинской территории», — сказал собеседник агентства.

При этом боевики просили на позициях вооружение, военную технику и средства связи, добавил он.

В Сумской области действует группировка «Север». По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили более 295 военных ВСУ, три танка, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Таким образом российская армия продолжает выполнять поручение президента о создании буферной зоны для защиты приграничных регионов.

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