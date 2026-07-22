МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подразделения ВСУ сбежали с северной окраины населенного пункта в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Подразделения 104-й отдельной бригады Теробороны бежали с занимаемых позиций на северной окраине Малой Слободки вглубь украинской территории», — сказал собеседник агентства.
При этом боевики просили на позициях вооружение, военную технику и средства связи, добавил он.
В Сумской области действует группировка «Север». По данным Минобороны, за сутки бойцы уничтожили более 295 военных ВСУ, три танка, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.
Таким образом российская армия продолжает выполнять поручение президента о создании буферной зоны для защиты приграничных регионов.