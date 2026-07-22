Солдаты теробороны Киева умирают от ранений без медпомощи в районе Уланово

«Родственники солдат 1-го батальона 101-й ОБр ТерО (отдельной бригады территориальной обороны — ред.) продолжают записывать в соцсетях панические видео о нахождении их близких на позициях в районе Уланово свыше 110 дней, многие сообщают, что украинские солдаты умирают от ранений без оказания медицинской помощи и обеспечения», — сказал собеседник агентства.