МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины умирают от ранений без оказания медицинской помощи на позициях в районе Уланово Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Родственники солдат 1-го батальона 101-й ОБр ТерО (отдельной бригады территориальной обороны — ред.) продолжают записывать в соцсетях панические видео о нахождении их близких на позициях в районе Уланово свыше 110 дней, многие сообщают, что украинские солдаты умирают от ранений без оказания медицинской помощи и обеспечения», — сказал собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы России. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.