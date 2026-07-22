МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Среди мобилизованных военнослужащих ВСУ предпенсионного возраста в Черниговской области растут небоевые потери из-за сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В Черниговской области в подразделениях ВСУ фиксируется рост числа небоевых потерь из-за сердечно-сосудистых заболеваний у насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», — сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.