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Россия станет третьей стороной в деле Литвы и Белоруссии о мигрантах

Россия намерена в качестве третьей стороны подключиться к судебному разбирательству Литвы против Белоруссии о незаконном ввозе мигрантов в Международном суде ООН. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в МИД РФ.

Россия намерена в качестве третьей стороны подключиться к судебному разбирательству Литвы против Белоруссии о незаконном ввозе мигрантов в Международном суде ООН. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в МИД РФ.

Официальное заявление было сделано 20 июля, для этого подана декларация в суд.

— РФ официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь… Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия, — указано на сайте ведомства.

В МИД считают, что участие России посодействует правильному и добросовестному толкованию Конвенции и Протокола согласно нормам международного права.

7 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил выстроить работу на протяжении всей границы страны с Литвой. Белорусский лидер дал соответствующие поручения после того, как председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов доложил ему о ситуации на границе.

6 ноября СМИ со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Миндаугаса Баярунаса сообщили, что Минск отказал Вильнюсу в просьбе пропустить в Литву застрявшие в республике литовские фуры через КПП в районном центре Шальчининкай. При этом Баярунас не уточнил, по какой причине Белоруссия отказала в данной просьбе литовским властям.

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