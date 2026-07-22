Ударные БПЛА «Севера» уничтожили броневик ВСУ в Сумской области

КУРСК, 22 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Roshel Senator ВСУ канадского производства в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Фионит.
«Над линией боевого соприкосновения и в тыловых районах противника постоянно работают расчеты воздушной разведки. Операторы вычисляют замаскированные технику противника, позиции, антенны связи и управления, а также усилители сигнала расчетов БПЛА ВСУ», — сообщил агентству начальник расчета БПЛА «Севера» с позывным Фионит.
Военнослужащий отметил, что координаты целей оперативно направляются на командный пункт, после чего передаются расчетам ударных БПЛА.
«Через командный пункт от расчета БПЛА разведки мы получили координаты обнаруженной ББМ Roshel Senator. Наш расчет запустил ударный БПЛА “Молния-2”, оснащенный осколочно-фугасным боеприпасом. По указанным координатам поразили замаскированную в лесу ББМ. Цель была уничтожена», — добавил он.