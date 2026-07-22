Лавров отметил перспективы для работы с АСЕАН по энергобезопасности

«В России твердо уверены, что АСЕАН выступает в качестве нашего надежного партнера и единомышленника. Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг организации системы межгосударственных отношений, которые основаны на принципах международного права, открытости, равенства и учета интересов всех участников», — добавил министр.