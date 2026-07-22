Лавров отметил перспективы для работы с АСЕАН по энергобезопасности

МАНИЛА, 22 июл — РИА Новости. Россия видит перспективы для совместной работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы видим очень хорошие перспективы в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации, платформенной экономике», — сказал Лавров, выступая на министерской встрече Россия-АСЕАН.
По его словам, решения, принятые на саммите в Казани, задают четкие ориентиры для совместной работы.
«В России твердо уверены, что АСЕАН выступает в качестве нашего надежного партнера и единомышленника. Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг организации системы межгосударственных отношений, которые основаны на принципах международного права, открытости, равенства и учета интересов всех участников», — добавил министр.