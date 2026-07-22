Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров отметил перспективы для работы с АСЕАН по энергобезопасности

Лавров: РФ видит перспективы для работы с АСЕАН по энергетической безопасности.

МАНИЛА, 22 июл — РИА Новости. Россия видит перспективы для совместной работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы видим очень хорошие перспективы в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации, платформенной экономике», — сказал Лавров, выступая на министерской встрече Россия-АСЕАН.

По его словам, решения, принятые на саммите в Казани, задают четкие ориентиры для совместной работы.

«В России твердо уверены, что АСЕАН выступает в качестве нашего надежного партнера и единомышленника. Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг организации системы межгосударственных отношений, которые основаны на принципах международного права, открытости, равенства и учета интересов всех участников», — добавил министр.

Узнать больше по теме
АСЕАН: крупнейшее объединение стран Юго-Восточной Азии
АСЕАН — одна из наиболее влиятельных региональных организаций мира, объединяющая государства Юго-Восточной Азии. Сегодня ассоциация играет важную роль в развитии экономики, торговли, безопасности и политического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе — собрали о ней главное.
Читать дальше