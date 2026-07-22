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Пленный из ВСУ рассказал о проблемах с экипировкой у украинских морпехов

Военнослужащий украинских войск Александр Аркулинский сообщил, что многое пришлось докупать.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Военные из состава 137-го отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не обеспечиваются должным образом экипировкой. Об этом ТАСС рассказал пленный украинский морпех Александр Аркулинский в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«До этого я никогда не служил, оружие в руки я не брал. 137-й отдельный батальон морской пехоты, полуэкипированный. Что-то выдали в батальоне, что-то пришлось докупить», — сказал он.

По словам пленного, он провел на передовой 15 дней, после чего добровольно сдался в плен военнослужащим группировки войск «Север» ВС РФ.

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