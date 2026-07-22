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В аэропорту Пскова и Пулково сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Пскова и Пулково сняли ограничения на полеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова и «Пулково», сообщила Росавиация.

«Аэропорты Псков, “Пулково”. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство сообщило, что временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград сняты.

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