В аэропорту Пскова и Пулково сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова и «Пулково», сообщила Росавиация.
«Аэропорты Псков, “Пулково”. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство сообщило, что временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград сняты.
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