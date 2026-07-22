Сердечно-сосудистые заболевания приводят к росту небоевых потерь среди мобилизованных военнослужащих ВСУ в Черниговской области.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, по словам которого речь идёт о насильно мобилизованных украинцах предпенсионного возраста.
«В Черниговской области… фиксируется рост числа небоевых потерь из-за сердечно-сосудистых заболеваний у насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», — сказал источник.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что граждане Украины пойдут против власти из-за мобилизации.
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