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РИА Новости: в Черниговской области растут небоевые потери среди военных ВСУ

Сердечно-сосудистые заболевания приводят к росту небоевых потерь среди мобилизованных военнослужащих ВСУ в Черниговской области.

Сердечно-сосудистые заболевания приводят к росту небоевых потерь среди мобилизованных военнослужащих ВСУ в Черниговской области.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, по словам которого речь идёт о насильно мобилизованных украинцах предпенсионного возраста.

«В Черниговской области… фиксируется рост числа небоевых потерь из-за сердечно-сосудистых заболеваний у насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста», — сказал источник.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что граждане Украины пойдут против власти из-за мобилизации.

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