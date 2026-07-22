Зеленский готов и далее устранять политических конкурентов, считает Азаров

«Конечно, можно. Ну вот, уже живой пример. Еще выборы не начались, еще пока неизвестно, когда они будут, а уже в Монако (покушение на Ермолаева — ред.). Это даже тебе не в Житомире. Это же Монако — самая привилегированная страна в Европе. Там камеры стоят на каждых пяти метрах. Система безопасности — главный критерий этой маленькой страны», — сказал Азаров, отвечая на вопрос, может ли Зеленский применить более жесткие меры по отношению к своим конкурентам, если допустить его причастность к покушению на Ермолаева.