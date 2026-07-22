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Зеленский готов и далее устранять политических конкурентов, считает Азаров

Азаров: Зеленский готов и далее устранять политических конкурентов.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил РИА Новости, что от Владимира Зеленского, предположительно, причастного к покушению в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов.

«Конечно, можно. Ну вот, уже живой пример. Еще выборы не начались, еще пока неизвестно, когда они будут, а уже в Монако (покушение на Ермолаева — ред.). Это даже тебе не в Житомире. Это же Монако — самая привилегированная страна в Европе. Там камеры стоят на каждых пяти метрах. Система безопасности — главный критерий этой маленькой страны», — сказал Азаров, отвечая на вопрос, может ли Зеленский применить более жесткие меры по отношению к своим конкурентам, если допустить его причастность к покушению на Ермолаева.

Готовность Зеленского устранять политических конкурентов вызвана страхом, отметил Азаров, поскольку проиграть выборы для главы Украины — это значит подвергнуть себя смертельной опасности.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского «диктатором без выборов», отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

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