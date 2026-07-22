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Средства ПВО сбили шесть беспилотников над Ленобластью

Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью.

Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре, в результате чего пострадали три человека.

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