Средства ПВО сбили шесть беспилотников над Ленобластью

Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора региона Александра Дрозденко.
«Боевая работа продолжается», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре, в результате чего пострадали три человека.
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