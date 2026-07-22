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NYP: Трамп намерен продвинуть Инфантино на пост Генсекретаря ООН

Президент США Дональд Трамп намерен способствовать выдвижению президента FIFA Джанни Инфантино на пост следующего генерального секретаря ООН. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп намерен способствовать выдвижению президента FIFA Джанни Инфантино на пост следующего генерального секретаря ООН. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

По данным издания, господин Трамп считает, что Джанни Инфантино «пользуется уважением во всем мире и признает, что у него есть особая способность объединять людей».

Предложение американского президента противоречит принципу географической ротации, согласно которому новым генсекретарем должен стать кандидат из Латинской Америки или из страны Карибского бассейна. Однако, по данным NYP, это «не обязательно станет помехой» для господина Инфантино.

Выборы генсекретаря ООН пройдут в декабре. На пост претендуют семь человек, среди которых бывший президент Чили Мишель Бачелет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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