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Казахстан и Китай откроют совместный колледж для водников

В Таразе может появиться первый совместный казахстанско-китайский колледж для подготовки специалистов водной отрасли, передает DKNews.kz.

Источник: Gov.kz

Проект уже находится в проработке.

Это один из самых амбициозных образовательных проектов в сфере водных ресурсов за последние годы.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел переговоры с делегацией Китая во главе с ректором Электроэнергетического профессионального колледжа «Три ущелья» Чэн Минем.

Что хотят открыть в Таразе.

Стороны обсуждают сразу два проекта:

  • совместный учебный центр на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства;
  • совместный колледж на базе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации.

Обучение планируют организовать по полному циклу — от подготовки студентов до повышения квалификации действующих специалистов.

К преподаванию могут привлечь экспертов из Китая.

Казахстанских водников будут обучать в Китае.

Еще одна инициатива — запуск программ повышения квалификации в КНР.

Казахстанские специалисты смогут проходить стажировки, изучать современные технологии управления водными ресурсами и перенимать практический опыт китайских коллег.

По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая займется подготовкой всех образовательных проектов.

«Учитывая, что колледж “Три ущелья” является одним из лидеров в области подготовки кадров для водной отрасли КНР, считаем, что развитие сотрудничества в данном направлении обладает значительным потенциалом. Уверен, что совместные проекты по открытию в городе Тараз учебного центра и учебного колледжа придадут большой импульс сфере подготовки кадров, включая академический обмен, программы повышения квалификации, научные стажировки и обучение казахстанских специалистов», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Почему это важно.

В Казахстане растет спрос на специалистов водной отрасли на фоне масштабной модернизации гидротехнической инфраструктуры и реализации новых проектов в сфере водной безопасности.

Совместный колледж с Китаем может стать новой площадкой для подготовки инженеров и профильных специалистов по международным стандартам.