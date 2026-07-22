Казахстан и Китай откроют совместный колледж для водников

Проект уже находится в проработке.
Это один из самых амбициозных образовательных проектов в сфере водных ресурсов за последние годы.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел переговоры с делегацией Китая во главе с ректором Электроэнергетического профессионального колледжа «Три ущелья» Чэн Минем.
Что хотят открыть в Таразе.
Стороны обсуждают сразу два проекта:
- совместный учебный центр на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства;
- совместный колледж на базе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации.
Обучение планируют организовать по полному циклу — от подготовки студентов до повышения квалификации действующих специалистов.
К преподаванию могут привлечь экспертов из Китая.
Казахстанских водников будут обучать в Китае.
Еще одна инициатива — запуск программ повышения квалификации в КНР.
Казахстанские специалисты смогут проходить стажировки, изучать современные технологии управления водными ресурсами и перенимать практический опыт китайских коллег.
По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая займется подготовкой всех образовательных проектов.
«Учитывая, что колледж “Три ущелья” является одним из лидеров в области подготовки кадров для водной отрасли КНР, считаем, что развитие сотрудничества в данном направлении обладает значительным потенциалом. Уверен, что совместные проекты по открытию в городе Тараз учебного центра и учебного колледжа придадут большой импульс сфере подготовки кадров, включая академический обмен, программы повышения квалификации, научные стажировки и обучение казахстанских специалистов», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Почему это важно.
В Казахстане растет спрос на специалистов водной отрасли на фоне масштабной модернизации гидротехнической инфраструктуры и реализации новых проектов в сфере водной безопасности.
Совместный колледж с Китаем может стать новой площадкой для подготовки инженеров и профильных специалистов по международным стандартам.