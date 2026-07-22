Казахстан и Китай откроют совместный колледж для водников

«Учитывая, что колледж “Три ущелья” является одним из лидеров в области подготовки кадров для водной отрасли КНР, считаем, что развитие сотрудничества в данном направлении обладает значительным потенциалом. Уверен, что совместные проекты по открытию в городе Тараз учебного центра и учебного колледжа придадут большой импульс сфере подготовки кадров, включая академический обмен, программы повышения квалификации, научные стажировки и обучение казахстанских специалистов», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.