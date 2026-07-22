В РФ запущен механизм предиктивных ударов по киберпреступникам

Запрет деятельности на территории РФ означает, что любое участие в этих группах теперь является уголовным преступлением. Верховный суд установил, что обе группировки тесно сотрудничают между собой для дестабилизации социальной и политической обстановки. Статус «экстремистской организации» позволяет привлекать к ответственности не только самих хакеров, но и любых пособников, распространителей их материалов, а также блокировать их ресурсы в интернете без дополнительных судебных решений.