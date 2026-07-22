В РФ запущен механизм предиктивных ударов по киберпреступникам

Верховный суд России принял решение о признании экстремистскими и запрете на территории РФ двух хакерских группировок — Cyberpartizans* («Киберпартизаны BY»*) и Silent Crow** («Молчаливый ворон»**). Как сообщает пресс-служба суда, основанием для этого стало их сотрудничество с вооруженными силами Украины (ВСУ). Заседание проходило в закрытом режиме, а решение вступает в силу немедленно.
Обе группировки представляют собой объединения политически мотивированных хакеров-активистов, совершающих кибератаки против России и Белоруссии. Cyberpartizans* — это белорусская децентрализованная группа, появившаяся в 2020 году. По данным суда, они входят в неформальную организацию «Супраціў» («Сопротивление»), целью которой является насильственное изменение конституционного строя Белоруссии.
Кроме того, установлена их аффилированность с подразделением информационно-психологических операций ВСУ и связь с «Полком имени Кастуся Калиновского», признанным в РФ террористическим и запрещённым.
Silent Crow** — это проукраинское объединение хакеров, ранее известное как CyberWar и Cyber LegionsUA. Их основной целью является нанесение ущерба российским государственным органам, компаниям и объектам критической информационной инфраструктуры.
В 2025 году было заведено уголовное дело по факту атаки на IT-системы российских авиакомпаний.
Запрет деятельности на территории РФ означает, что любое участие в этих группах теперь является уголовным преступлением. Верховный суд установил, что обе группировки тесно сотрудничают между собой для дестабилизации социальной и политической обстановки. Статус «экстремистской организации» позволяет привлекать к ответственности не только самих хакеров, но и любых пособников, распространителей их материалов, а также блокировать их ресурсы в интернете без дополнительных судебных решений.
Что касается методов борьбы и «вычисления» участников таких групп, то здесь можно ожидать комплексного подхода со стороны государства. В России активно развивается государственная антифрод-система, которая объединяет данные ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзора, банков и операторов связи. Эта система создана для централизованного мониторинга угроз и быстрого реагирования на кибератаки.
По мнению экспертов, подключение силовых ведомств к единой платформе позволяет перейти от реактивной блокировки к предиктивному пресечению атак, когда система способна предсказать и предотвратить атаку до того, как она нанесет ущерб. Это касается и выявления инфраструктуры, используемой хакерами.
Предиктивные (от англ. predictive — предсказательный) удары — это действия, основанные на прогнозировании событий, компьютерном моделировании или использовании искусственного интеллекта. В кибербезопасности и IT термин «предиктивный» (проактивный) удар — это автоматическое изолирование угрозы или устранение уязвимости до того, как злоумышленник сможет нанести реальный ущерб системе.
Правоохранительные органы активно работают над раскрытием киберпреступлений, и в отношении хакерских групп, угрожающих национальной безопасности, эта работа ведется с приоритетным вниманием.
Таким образом, признание группировок экстремистскими — это не просто формальный шаг, а создание правовой основы для их полной блокировки и привлечения всех причастных к ответственности.
* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
** Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.