Эксперт Сун объяснил, зачем Япония пытается вовлечь НАТО в дела Азии

По словам эксперта Ляонинской академии общественных наук (северо-восток КНР) Люй Чао, на которого ссылается то же издание, в последние месяцы Япония предпринимает «все более напористые шаги», например совместно с США, Австралией и Филиппинами провела в мае в Южно-Китайском море маневры с боевыми стрельбами противокорабельными ракетами. Он подчеркнул, что подобные действия лишь способствуют обострению напряженности в АТР, в то время как регулярные военные учения Китая и РФ носят законный характер, а у Токио «нет никаких оснований для шумихи или критики».