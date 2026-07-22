Эксперт Сун объяснил, зачем Япония пытается вовлечь НАТО в дела Азии

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Японские власти для противодействия Китаю стремятся вовлечь страны Североатлантического альянса в вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С этой целью Токио пытается представить в негативном свете совместные военные учения КНР и России, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
«Япония прекрасно осознает: она не может полагаться исключительно на японо-американский альянс, поэтому стремится еще больше вовлечь страны НАТО в Индо-Тихоокеанский регион для совместного противодействия Китаю», — приводит газета Global Times мнение Сун Чжунпина, который прокомментировал недавнюю критику правительства Японии в адрес Пекина и Москвы в связи с активностью их кораблей в районе Окиноторисимы.
Как напомнил эксперт, на днях министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выступил с заявлением, в котором упоминается китайско-российское межармейское сотрудничество, а вопросы безопасности Индо-Тихоокеанского региона увязываются с проблемами евроатлантического пространства. По словам Сун Чжунпина, подобная риторика направлена на «разжигание межблоковой конфронтации и подрыв региональной стабильности».
Эксперт напомнил, что Окиноторисима — всего лишь риф, а не остров, и согласно Конвенции ООН по морскому праву Токио не может создавать там исключительную экономическую зону. Поэтому появление кораблей КНР и России, которые прошли через акватории, находящиеся сравнительно близко к этому клочку суши, «не имеет никакого отношения к Японии».
По словам эксперта Ляонинской академии общественных наук (северо-восток КНР) Люй Чао, на которого ссылается то же издание, в последние месяцы Япония предпринимает «все более напористые шаги», например совместно с США, Австралией и Филиппинами провела в мае в Южно-Китайском море маневры с боевыми стрельбами противокорабельными ракетами. Он подчеркнул, что подобные действия лишь способствуют обострению напряженности в АТР, в то время как регулярные военные учения Китая и РФ носят законный характер, а у Токио «нет никаких оснований для шумихи или критики».
Россия и КНР с 6 по 13 июля провели учения «Морское взаимодействие — 2026» недалеко от порта Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай). После их завершения корабли двух государств приступили к совместному патрулированию, которое, как подчеркнул официальный представитель МО КНР Цзян Бинь, не направлено против третьих стран. Минобороны Японии выступило с утверждением, что китайский эсминец провел стрельбы из пулемета в районе, который находился примерно в 180 км к юго-западу от Окиноторисимы. Японское правительство по дипломатическим каналам сделало в связи с этим Пекину представление.