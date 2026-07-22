Чили несет значительные убытки из-за приостановки сотрудничества с Москвой после начала специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 22 июля, заявил посол России в республике Владимир Белинский.
По его словам, сложившаяся ситуация требует переосмысления в плане вывода двусторонних отношений из тупика. Он также выразил надежду, что в Сантьяго преобладают прагматизм и здравый смысл, нужные для того, чтобы выйти за рамки идеологем.
— Чилийская сторона несет немалые убытки: ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в один миллиард долларов практически втрое, — цитируют дипломата «Известия».
Днем ранее рыбоводческий союз Армении организовал акцию протеста у здания правительства республики из-за закрытия российского рынка. Незадолго до этого министр экономики страны Геворг Папоян сообщил, что местные компании получили разрешение поставлять продукцию в Европейский союз.
Тем временем импорт сыра из России в Соединенные Штаты за январь-май достиг 134 тысяч долларов. Показатель стал рекордным для этого периода за всю историю наблюдений. При этом за год импорт вырос в 1,4 раза.