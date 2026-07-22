Артиллеристы группировки российских войск «Север» за ночь уничтожили РСЗО «Верба» и десять пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
Об этом РИА Новости сообщили в «Северной» группировке войск. Там отметили, что в результате ударов также были уничтожены 15 автомобилей высокой проходимости и 77 украинских военнослужащих.
«Артиллерийские расчёты группировки войск “Север” за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении экипажами Су-34 трёх пунктов дислокации ВСУ в ДНР и Запорожской области.