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ВС России уничтожили РСЗО «Верба» и десять пунктов управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группировки российских войск «Север» за ночь уничтожили РСЗО «Верба» и десять пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Артиллеристы группировки российских войск «Север» за ночь уничтожили РСЗО «Верба» и десять пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Об этом РИА Новости сообщили в «Северной» группировке войск. Там отметили, что в результате ударов также были уничтожены 15 автомобилей высокой проходимости и 77 украинских военнослужащих.

«Артиллерийские расчёты группировки войск “Север” за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении экипажами Су-34 трёх пунктов дислокации ВСУ в ДНР и Запорожской области.

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