Пленный с эпилепсией пообещал отомстить сотруднику ТЦК, который его мобилизовал

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Александр Венжега из 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ пообещал отомстить сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), из-за которого он оказался в армии, несмотря на эпилепсию. Видео беседы с пленным есть в распоряжении ТАСС.
По словам украинца, взятого в плен бойцами «Севера», ТЦК ловили его дважды. В первый раз ему удалось избежать мобилизации из-за приступов эпилепсии, однако в феврале 2025 он был вновь задержан и мобилизован.
«Он (сотрудник ТЦК — прим. ТАСС) мне всю жизнь испоганил. Из-за него я оказался на этой войне и в плену потом. И так у многих ребят. Их с внутренней стороны просто уничтожать надо. В самом городе потихонечку надо уничтожать. Ну, может, под машину что-то ему положить. Или в квартиру бросить какой-то сюрприз», — рассказал он о том, чем бы занялся в случае возвращения домой.
Венжега добавил, что многие его сослуживцы также выражают готовность мстить сотрудникам ТЦК после завершения военного конфликта.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Кроме того, в ряды ВСУ попадает все больше мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья. Провал системы мобилизации в ее действующем виде признают даже сами власти страны — армия хронически испытывает дефицит личного состава несмотря на то, что сотрудники военкоматов буквально устраивают облавы на мужчин на улицах и в общественных местах.