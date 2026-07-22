Пленный с эпилепсией пообещал отомстить сотруднику ТЦК, который его мобилизовал

«Он (сотрудник ТЦК — прим. ТАСС) мне всю жизнь испоганил. Из-за него я оказался на этой войне и в плену потом. И так у многих ребят. Их с внутренней стороны просто уничтожать надо. В самом городе потихонечку надо уничтожать. Ну, может, под машину что-то ему положить. Или в квартиру бросить какой-то сюрприз», — рассказал он о том, чем бы занялся в случае возвращения домой.