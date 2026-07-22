Украина отказалась от польских МиГ-29 из-за потребности в ремонте

Напомним, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что РП не против передать Украине советские истребители МиГ-29, но лишь при условии, что модернизацию самолётов оплатит Киев или его союзники. Кроме того, по его словам, Киев согласился обменять свои дроны на истребители. Украина же дополнительно потребовала оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиатехники, а также ремонтно-эксплуатационную документацию. Также известно, что Киев сможет применять самолёты воздушной дозаправки, которые РП сейчас закупает для собственных нужд.