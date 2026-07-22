Украина отказалась от польских МиГ-29 из-за потребности в ремонте

По его словам, украинская сторона изучила данные о техническом состоянии самолётов, которые продолжают числиться на вооружении польских ВВС. В результате оценки было установлено, что истребителям потребуется дорогостоящий ремонт с последующей модернизацией. Дополнительным препятствием стала невозможность договориться о финансировании работ: ни Украина, ни Польша не выразили готовности брать на себя расходы по восстановлению МиГ-29.
Напомним, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что РП не против передать Украине советские истребители МиГ-29, но лишь при условии, что модернизацию самолётов оплатит Киев или его союзники. Кроме того, по его словам, Киев согласился обменять свои дроны на истребители. Украина же дополнительно потребовала оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиатехники, а также ремонтно-эксплуатационную документацию. Также известно, что Киев сможет применять самолёты воздушной дозаправки, которые РП сейчас закупает для собственных нужд.
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