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Украина отказалась от польских МиГ-29 из-за потребности в ремонте

Киев не заинтересован в получении оставшихся у Польши истребителей МиГ-29, поскольку их восстановление и подготовка к боевому применению потребуют значительных расходов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

По его словам, украинская сторона изучила данные о техническом состоянии самолётов, которые продолжают числиться на вооружении польских ВВС. В результате оценки было установлено, что истребителям потребуется дорогостоящий ремонт с последующей модернизацией. Дополнительным препятствием стала невозможность договориться о финансировании работ: ни Украина, ни Польша не выразили готовности брать на себя расходы по восстановлению МиГ-29.

Напомним, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что РП не против передать Украине советские истребители МиГ-29, но лишь при условии, что модернизацию самолётов оплатит Киев или его союзники. Кроме того, по его словам, Киев согласился обменять свои дроны на истребители. Украина же дополнительно потребовала оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиатехники, а также ремонтно-эксплуатационную документацию. Также известно, что Киев сможет применять самолёты воздушной дозаправки, которые РП сейчас закупает для собственных нужд.

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