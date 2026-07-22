Средства ПВО уничтожили более 20 беспилотников над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 22 июля уничтожили более 20 беспилотников над Ростовской областью.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники были уничтожены в том числе над Таганрогом, Гуково.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о шести сбитых над регионом беспилотниках.
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