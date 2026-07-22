WSJ: Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе

Глава американской администрации Дональд Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе.
Такую информацию со ссылкой на американских чиновников приводит газета The Wall Street Journal. Отмечается, что это соглашение «откроет двери для обогащения урана на территории королевства».
Ранее Трамп заявил о намерении США поражать любые цели в Иране, которые могут быть связаны с ядерной программой.
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