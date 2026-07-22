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Лукашенко поздравил президента Грузии с 55-летием

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Отношения Беларуси и Грузии отличает искренняя дружба еще с советских времен, говорится в поздравлении президента Александра Лукашенко в адрес грузинского коллеги Михаила Кавелашвили.

Источник: Sputnik.by

«Отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, которые успешно формировались на протяжении десятилетий советской эпохи», — сказано в поздравлении президента.

Глава государства отметил, что белорусский и грузинский народы на протяжении десятилетий жили и трудились в добрососедстве, совместно развивали экономику, культуру и спорт, достигнув значительных результатов и серьезных побед.

Лукашенко подчеркнул, что Минск рассчитывает на дальнейшее расширение всестороннего сотрудничества с Тбилиси.

«Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию обоих государств», — говорится в тексте.

Лукашенко пожелал Кавелашвили крепкого здоровья, мудрости в принятии решений и новых свершений на благо Грузии и ее граждан.

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