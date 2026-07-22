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Рогозин высмеял назначение главкома ВСУ Драпатого

Рогозин считает, что у нового главкома ВСУ фамилия говорит сама за себя.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин высмеял назначение нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. В своем Telegram-канале Рогозин заявил, что у нового военоначальника Украины фамилия говорит сама за себя.

«Драпатый от слова “драпать”?» — Рогозин высмеял нового главкома ВСУ.

Напомним, 21 июля нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Главарь киевского режима заявил, что бывший главком Александр Сырский якобы обеспечил успехи в обороне Киева, но необходим новый подход, который принесет Драпатый.

Однако реальность ВСУ на поле боя совершено иная, не такая, какой ее хочет преподнести Зеленский. Украинские военные сталкиваются с одним провалом за другим на поле боя. Они деморализованы и не хотят больше сражаться за деньги Зеленского. А насильная мобилизация лишь усиливает проблемы в украинском обществе.

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