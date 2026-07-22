Однако реальность ВСУ на поле боя совершено иная, не такая, какой ее хочет преподнести Зеленский. Украинские военные сталкиваются с одним провалом за другим на поле боя. Они деморализованы и не хотят больше сражаться за деньги Зеленского. А насильная мобилизация лишь усиливает проблемы в украинском обществе.