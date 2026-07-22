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Бойцы теробороны ВСУ сбежали из Малой Слободки в Сумской области

Украинские военнослужащие из теробороны сбежали с позиций в районе Малой Слободки Сумской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Источник: Life.ru

«Подразделения 104-й отдельной бригады теробороны бежали с занимаемых позиций на северной окраине Малой Слободки вглубь украинской территории. На позициях противник бросил вооружение и военную технику, в том числе средства связи», — говорится в заявлении.

А ранее Вооружёнными силами Российской Федерации был нанесён удар по электроподстанции 330 кВ, расположенной в населённом пункте Зарудье Сумской области. Объект энергетической инфраструктуры получил существенные повреждения. На представленных видеоматериалах зафиксировано поражение электрической подстанции ударным беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 Сикер». Вследствие удара ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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