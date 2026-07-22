Мирошник заявил, что отставка Сырского может быть вызвана давлением внешних сил

Отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могла стать следствием борьбы различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием армии Украины.
Такую точку зрения выразил в беседе с газетой «Известия» посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния… Их главная задача — разделись тот бюджет, который в этом году составляет примерно $100 млрд», — сказал Мирошник.
Ранее стало известно о решении Владимира Зеленского назначить Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ.