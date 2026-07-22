Стало известно, кого Трамп прочит в генсеки ООН

По данным NYP, Инфантино «из кожи вон лез, чтобы расположить» к себе Трампа, а в декабре 2025 года вручил ему Премию мира ФИФА. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли глава ФИФА в переходе в ООН.