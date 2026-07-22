Стало известно, кого Трамп прочит в генсеки ООН

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы пост генсека ООН после окончания полномочий Антониу Гутерриша занял президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает New York Post со ссылкой на источники. Трамп высоко оценивает Инфантино и считает, что тот пользуется уважением на международной арене и умеет объединять людей. Отношения между ними укрепились во время ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
По данным NYP, Инфантино «из кожи вон лез, чтобы расположить» к себе Трампа, а в декабре 2025 года вручил ему Премию мира ФИФА. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли глава ФИФА в переходе в ООН.
В апреле 2026 года Инфантино заявлял о намерении вновь баллотироваться на пост президента ФИФА в 2027 году. Срок полномочий Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.
На ЧМ-2026 произошел громкий скандал с участием Трампа и Инфантино. ФИФА приостановила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, который был удален в матче с Боснией. Позже Трамп лично подтвердил, что звонил Инфантино по этому поводу.
Белый дом и ФИФА пока не комментируют публикацию NYP. Выборы нового генсека ООН проходят при согласовании стран-членов, и позиция США является ключевой.
В июне 2026 года Инфантино посетил Вашингтон для встречи с госсекретарем США. Кроме того, на прошлой неделе Трамп заявил, что Гутерриш «не справился» с реформами ООН, что усилило слухи о поиске замены.
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