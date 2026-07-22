— Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы, — цитирует его ТАСС.
По словам дипломата, подобные действия Вашингтона являются «не политическим реверансом, а рациональной логикой». Ведь именно на таких мероприятиях главы государств обмениваются мнениями.
— Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно, — подытожил Бердыев.
До этого стало известно, что президент России возглавит делегацию страны на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в период с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Тем временем Индонезия ждет визит Владимира Путина в страну как в 2026 году, так и в 2027 году — в зависимости от решения России, о чем сообщил посол страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.