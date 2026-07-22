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МИД РФ: США хотели бы видеть Путина на саммите «Двадцатки» в Майами

США, которые в декабре будут принимать саммит «Двадцатки», хотели бы видеть на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина. Об этом в среду, 22 июля, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

США, которые в декабре будут принимать саммит «Двадцатки», хотели бы видеть на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина. Об этом в среду, 22 июля, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

— Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы, — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, подобные действия Вашингтона являются «не политическим реверансом, а рациональной логикой». Ведь именно на таких мероприятиях главы государств обмениваются мнениями.

— Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно, — подытожил Бердыев.

До этого стало известно, что президент России возглавит делегацию страны на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в период с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Тем временем Индонезия ждет визит Владимира Путина в страну как в 2026 году, так и в 2027 году — в зависимости от решения России, о чем сообщил посол страны в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.

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