Трамп дал добро на ядерный проект с ближневосточной страной

В июне 2025 года Саудовская Аравия объявила о планах построить 16 атомных реакторов к 2040 году. Кроме того, в апреле 2026 года Израиль выразил обеспокоенность возможной ядерной программой Эр-Рияда, но Вашингтон заверил Тель-Авив в сохранении его качественного военного превосходства.