Трамп дал добро на ядерный проект с ближневосточной страной

Президент США Дональд Трамп официально одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию гражданской ядерной инфраструктуры, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Сделка стоимостью десятки миллиардов долларов на 30 лет потенциально откроет Эр-Рияду доступ к обогащению урана. Министр энергетики США Крис Райт подпишет документ 22 июля, после чего его представит на рассмотрение Конгресса.
Согласно документу, американские компании построят в королевстве установки по обогащению урана, если такой шаг сочтут необходимым одновременно Вашингтон и Эр-Рияд. Источники WSJ подчеркивают, что в сделке отсутствуют гарантии безопасности для американской стороны.
Инициатива может вызвать споры среди законодателей, выступающих против распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке. Для блокировки потребуется принять совместную резолюцию о неодобрении и преодолеть возможное вето президента большинством голосов в обеих палатах.
Саудовская Аравия давно стремилась к созданию собственной ядерной программы. Переговоры с США активизировались после нормализации отношений между Эр-Риядом и Тегераном при посредничестве Китая.
Ожидается, что подписание соглашения состоится 22 июля. Если Конгресс не заблокирует сделку, Саудовская Аравия получит доступ к технологиям обогащения, что изменит баланс сил в регионе.
В июне 2025 года Саудовская Аравия объявила о планах построить 16 атомных реакторов к 2040 году. Кроме того, в апреле 2026 года Израиль выразил обеспокоенность возможной ядерной программой Эр-Рияда, но Вашингтон заверил Тель-Авив в сохранении его качественного военного превосходства.
Стало известно, кого Трамп прочит в генсеки ООН.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.