Лантратова заявила о равном обмене пленными с Украиной

«Для меня тема Донбасса очень близка. Впервые на Донбасс я приехала в 2014 году, будучи ещё волонтёром, правозащитницей, мамой, добровольцем. Я видела своими глазами, как в подвалах находятся дети, какая идёт стрельба, в какой ситуации героически работают учителя. Потому что, на самом деле, мало кто об этом либо знает, либо помнит о том, как тогда во время обстрелов учителя продолжали образовательный процесс прямо в подвалах. И в тот период мы начали работу с Елизаветой Петровной Глинкой, доктором Лизой, и стали вывозить детей из зоны боевых действий», — сказала она.