AP: более 500 американских военных получили ранения в ходе конфликта с Ираном

20 июля президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран «заплатит многократно» за убийство каждого американского военнослужащего. С начала июля США и Иран возобновили вооруженное противостояние. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли два солдата США, еще один пропал без вести. NYT со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон ранее скрыл данные о десятках раненых военнослужащих.