Речь идёт о сведениях, включающих адрес проживания военачальника. Также собеседник агентства сообщил, что были получены и другие персональные данные. Кроме того, силовики заявили, что им стали известны адреса электронной почты отца и матери Драпатого. Помимо этого, в распоряжении российских структур находится мобильный телефон нового главы украинской армии.
Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины займёт Михаил Драпатый, который сменит на этом посту Александра Сырского. С 2016 года Драпатый фигурирует в уголовных делах, связанных с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры ДНР. Уже в должности командующего Сухопутными войсками он занимался формированием штурмовых подразделений из осуждённых женщин, которых отправляли на передовую без предварительной подготовки.
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