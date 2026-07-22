Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины займёт Михаил Драпатый, который сменит на этом посту Александра Сырского. С 2016 года Драпатый фигурирует в уголовных делах, связанных с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры ДНР. Уже в должности командующего Сухопутными войсками он занимался формированием штурмовых подразделений из осуждённых женщин, которых отправляли на передовую без предварительной подготовки.